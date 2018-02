Pese a que Fernández lo había confirmado, Martínez no jugará

Central tenía todo listo para jugar mañana a las 17 ante Unión de Santa Fe, por la fecha 14 de la Superliga que arbitrará Facundo Tello. Anoche, ya estaba el equipo confirmado por Leo Fernández, pero hoy se le cayó un soldado.



Es que Mauricio Martínez, que iba a reaparecer, no superó los estudios de este viernes y finalmente se queda afuera. Su lugar será ocupado poor el colombiano Óscar Cabezas, que tendrá su debut.



Los once canallas serán Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Óscar Cabezas, José Luis Fernández; Andrés Lioi, Leonardo Gil, Maximiliano González, Federico Carrizo; Fernando Zampedri y Maximiliano Lovera.



Las entradas



Este sábado se pondrán a la venta las plateas para el partido frente a Unión correspondiente a la 14ª fecha de la Superliga, de 10 a 17 en las boleterías del estadio de Génova y Avellaneda, junto a la puerta 5.





Los valores serán:



-SOCIOS



Río: $400



Cordiviola: $500



Preferencial: $750





-NO SOCIOS



Río: $600



Cordiviola: $750



Preferencial: $1000





Como dato extra, se informó que los asociados deberán tener abonada la cuota de enero y llevar su carnet de socio. Además, se exigirá el DNI para poder acceder al Gigante.