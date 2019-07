Él quiere quedarse, pero no lo dejan. Tras salir a préstamo a Chelsea, Gonzalo Higuaín ya mostró su deseo por quedarse a pelear un lugar en Juventus, club dueño de su pase. Pero en Turín tienen otros planes y está cerca de convertirse en jugador de Roma.

Según Sportmediaset, el presidente de la entidad romana, James Pallotta, dio el visto bueno para el gasto que demandaría la llegada de Pipa y sólo resta que el goleador sea convencido por Gianlucca Petracchi, el entrenador romano.

Pipa, con la casaca de Juventus. No podrá quedarse.



Higuaín en principio no deseaba abandonar Juventus, pero el club bianconero le informó que no lo tiene en sus planes para la temporada 2019/2020, motivo por el cual el ex Real Madrid tendrá que buscarse otro club si quiere jugar.

Entre Juventus y Roma ya está todo acordado y los romanos, con la llegada de Higuaín, cederían al bosnio Edin Dzeko al Inter.

Pero todos esos movimientos dependen de que el ex delantero del seleccionado argentino se resigne a que su paso por Juventus ya es historia y acepte vivir en la capital de aquel país.