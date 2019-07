A Mauricio Pochettino todavía le dura el dolor por la final de Champions League que su equipo, Tottenham, perdió ante Liverpool por 2 a 0 en Madrid. Y lo comparó con la eliminación de Argentina en la fase de grupos del Mundial de 2002, cuando era jugador.

En una entrevista con el London Evening Standard antes de viajar a Munich (Alemania) para disputar la Audi Cup, donde se enfrentará al Real Madrid y al ganador del choque Bayern-Fenerbahc, confesó que estuvo muy deprimido y le costó salir de su casa.

"Fue muy duro. Lo comparo con el verano de 2002, cuando, en una semana, empatamos con Suecia y perdimos ante Inglaterra en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Como jugador y como entrenador esos dos momentos son los peores de mi carrera", declaró el oriundo de Murphy.

Mauricio condujo a los Spurs a la final de la Champions.



El técnico del Tottenham, cuarto en la pasada Premier, recordó que tuvieron "tres semanas increíbles para preparar" la final de la Liga de Campeones y reconoció que la decepción "fue enorme por la manera" en que perdieron el partido.

"Tomé un tren de Madrid a Barcelona el día después. Me pasé diez días en mi casa y no quería salir. Sí, fue duro porque casi tocamos la gloria", aseveró el ex jugador del Espanyol.

En esos momentos bajos, dijo, su familia trató de levantarle la moral, pero estaba tan tocada como él: "Después de unos días, intenté jugar al golf. Estaba con mi hijo e intentaba concentrarme para darle a la pelota perfectamente, pero era imposible. Después, de a poco, comencé a superarlo".

Su momento de gloria: la clasificación a la final en Holanda.



Al respecto, el DT de 47 años también destacó el apoyo recibido por los seguidores del equipo londinense, que han "apreciado nuestro trabajo".

"En España, los hinchas ingleses en los restaurantes de Madrid, de Ibiza, la gente del Liverpool, del Tottenham, gente diferente del mundo del fútbol decían, 'oh, el Tottenham es fantástico'. Eso contribuyó a reconstruir la felicidad", celebró.