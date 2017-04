Polémico audio de Chiqui Tapia sobre Bauza

"No sé nada. Capaz que cuando salió de la reunión reflexionó y se irá, no sé. Para mí, te digo la verdad, si dice algo malo se equivoca. Yo estoy tranquilo, muy tranquilo", culminó Tapia en el audio.

Dentro del vínculo del entrenador, hay una cláusula que afirma que le deberán pagar 1.5 millones de dólares en caso de ser despedido antes de agosto, pero aclara que ese monto sólo es en caso de encontrarse dentro de los cuatro primeros de la eliminatoria, algo que hoy no está sucediendo.

"Debe ser para cubrirse, y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la (comisión) normalizadora. Voy a tener que hablar del contrato, es un boludo", dijo Tapia.

