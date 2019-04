Por ahora, hay clásico rosarino en la Copa de la Liga

Todavía faltan dos partidos de la fecha 24 y la jornada 25 completa de la actual Superliga de primera división. Pero si hoy acabara el certamen de primera división, Newell's Old Boys y Rosario Central se enfrentarían en la primera fase de la futura Copa de la Superliga.

Este torneo, que se jugará ni bien concluya el actual bajo la modalidad de eliminación directa en la primera ronda y sin público visitante, será disputado por los 26 conjuntos actuales de la máxima categoría.

El formato les dará clasificación directa a segunda fase a los seis primeros equipos de la tabla (hoy serían Racing, Defensa y Justicia, Boca, River, Atlético Tucumány Vélez), mientras que los demás chocarán con esta lógica: 7° vs 26°, 8° vs. 25°, 9° vs. 24° y así sucesivamente.





Hoy, los casilleros 15° vs. 18° están ocupados por los dos equipos de la ciudad: Newell's con 28 puntos y Central con 26. Pero eso podría cambiar esta misma noche: si Estudiantes le gana su partido a San Martín de Tucumán, habrá desplazado a la Lepra de la colocación 15.

En caso de darse el derby de la ciudad, se las verán en partidos de ida y vuelta, y será local en la revancha el equipo mejor colocado (hoy sería la Lepra). Si se registran dos empates, pasará el que haya convertido más goles de visitante. Y si persista la igualdad, habrá definición por penales.