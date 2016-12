Por el temporal, se postergó la reunión de Central con Montero

Por el lado de Central, iban parte de la reunión los dos vicepresidentes (Ricardo Carloni y Luciano Cefaratti), el secretario Rodolfo Di Pollina y un representante de la tesorería, mientras que a Montero lo iba a acompañar su manager y parte del cuerpo técnico. Cuando se pueda llevar a cabo el encuentro, la comisión centralista le ofrecerá el cargo y Montero entregará su visión del proyecto que podrían encarar juntos. Según trascendió, en las primeras conversaciones con Luzzi ya se comentaron algunos términos del posible acuerdo y en Arroyito esperan avanzar rápidamente. Hay una cuestión imposible de soslayar: Central no es el único interesado en contar con Paolo. Además, el DT escuchará qué tienen para ofrecerle Independiente y Olimpia de Paraguay, este último con la carta de que jugará la Copa Libertadores 2017. La dirigencia de Central espera ponerse de acuerdo prontamente y resolver una cuestión que los preocupa, ya que el inicio de la pretemporada está previsto para el próximo 5 de enero. Y todos desean levantar las copas el 31 con la certeza de que el técnico ya esté en funciones.

El ex conductor de Colón se encontraba de viaje por Europa, ya liberado de su compromiso con el sabalero, algo que ejecutó su representante, el rosarino Daniel Luzzi. En la mañana del lunes llegó a Buenos Aires. Estaba prevista una reunión con la comisión directiva auriazul.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo