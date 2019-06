Fernando Belluschi es un jugador surgido de la cantera de Newell's por el que el hincha leproso expresa mucho cariño. Campeón en 2004 de la mano de Gallego, y ya con 35 años, acaba de quedar libre de San Lorenzo y todos se ilusionaban con un posible regreso. Pero desde el entorno del jugador le bajaron los decibeles a esa esperanza.

Según contó el periodista Julián Martín en Zapping Sport (Radio 2), el mediocampista ha venido sufriendo muchas lesiones que lo fueron dejando sin la continuidad deseada y hace rato que no se siente al cien por cien físicamente. Él cree que aún puede seguir jugando al fútbol, pero preferiría no volver a Newell's para no dañar ese cariño de parte de los hinchas.

Fernando fue campeón con Newell's en 2004.



Si bien los dirigentes en ningún momento aseguraron que irían por él, el nombre surge por decantación en cada libro de pases. Pero parece que será difícil volver a ver al ex jugador de River, Olympiakos, Porto, Genoa y Cruz Azul con la rojinegra en el estadio del Parque.

En cuanto a los refuerzos, aún no hubo novedades. El entrenador Frank Kudelka sigue estudiando el plantel con el que cuenta para definir quiénes seguirán y quiénes no y allí entregarle a los dirigentes el orden de prioridades para salir al mercado.

En el tema en que sí se esperan señales es en cuanto al fideicomiso, proyecto que ya está en manos del juez Fabián Bellizia para su estudio.

Si el magistrado lo aprueba, se activará en breve la cuenta para empezar a recibir los aportes de parte de socios e hinchas. Si no, deberá volver a la dirigencia para realizar las correciones pertinentes.