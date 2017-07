"Que Bermúdez le mienta al juez, pero no a los socios"

Preocupados por el presente institucional de Newell's, integrantes de cuatro agrupaciones de la oposición le exigieron mayor transparencia a la gestión que encabeza Eduardo Bermúdez. Y uno de los referentes de una de ellas, Daniel Giraudo, le pidió al presidente "que no le mienta a los socios". Tras la reunión de las agrupaciones Pertenencia Leprosa, Faustino González, Movimiento 1974 y ADN en uno de los salones del Coloso, Giraudo comentó que hubo "150 socios que planificaron la reunión informativa de fútbol que habrá el lunes". En ese contexto, elevó sus críticas a la actual comisión. "Primero, dejamos en claro que hay que defender la institucionalidad. Nosotros somos los últimos que queremos que Bermúdez se vaya. Sí entendemos que, si de 900 personas que hubo en la última Asamblea sólo 30 levantaron la mano para apoyar la moción del oficialismo, debe haber llegado el momento de consensuar algunas cosas", destacó. Luego, continuó: "Y el consensuar debe partir del lado del que gobierna. Hubo muchas listas que se presentaron, pero ellos consiguieron el 29 por ciento de los votos y son las autoridades correctamente electas, por eso los respaldamos. Pero los socios quieren algunos cambios y sería bueno que empezaran a escuchar". "Si el presidente dice ante 900 socios que le miente al juez (Bellizia, que lleva adelante el paraguas judicial), qué pueden esperar los socios. Mentirle a un juez es mentirle del último defensor de oficio nombrado a Daniel Erbetta, presidente de la Corte", tiró. Para Giraudo, "llegó la hora de que las cosas se transparenten: que expliquen cómo Nacho (Scocco) y Mauro (Formica) se han hido del club y tuvimos que poner plata. O por qué los otros clubes venden en cifras descomunales y nosotros vendemos en 300 mil dólares a Unsain para traer en una cifra semejante a Ibáñez, un arquero de 35 años". "Queremos que nos pongamos de acuerdo en eso. Ellos gobiernan, pero queremos que escuchen al socio, a la gente... que si le mienten al juez, no nos mientan a nosotros".

