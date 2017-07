Qué debe hacer Central para poder sacar a Braghieri de Lanús

El oriundo de Las Parejas, en Arroyito hasta 2011, tiene 30 años en los que vivió de todo: descenso con Central, y vueltas olímpicas con el Granate (torneo 2016, Copa del Bicentenario y Supercopa argentina) y Arsenal de Sarandí (Copa Argentina 2013 y Supercopa argentina 2012). Para el Canalla no será sencillo sacarlo del sur bonaerense: si bien una de las condiciones que puso para aceptar la extensión de su vínculo fue poder considerar cualquier oferta que pudiera llegar por él, para Lanús es pieza clave en el fondo y no aceptarían ni préstamo ni venta de parte de la ficha. Por eso, en el camino que recorran en estos días los dirigentes centralistas será clave la cotización que le pongan al pase sus pares granates. Y una vez conocido el número, deberán tomar la decisión, seguramente condicionada por los últimos finales poco felices que tuvieron los intentos precedentes.

