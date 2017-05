Qué panorama tiene Osella de cara a Central

Newell's acabó el fin de semana previo al clásico con un sabor amargo. Porque perdió con Independiente, quedó más lejos de Boca y tiene en duda la presencia de uno de sus defensores titulares: José San Román, quien antes de los 10 minutos del partido debió ser reemplazado por Figueroa,



"San Román tiene una distensión de ligamento interno. Eso no lo dejaba jugar tranquilo y decidimos el cambio", informó Diego Osella en la conferencia de presa, donde hasta se aventuró a entregar pistas de quién podría ser se reemplazante.



El DT comentó: "Está Franco Escobar trabajando muy bien y podría hacerlo en caso de que José no se recupere", tiró el entrenador. Cabe recordar que Escobar fue titular en el primer partido del año ante Defensa y Justicia en ese puesto, pero cumplió una muy floja labor y Osella lo sacó a los 20' del ST.



Pero también podría hacer algún retoque en el mediocampo. Porque si bien a Sills no sería adecuado juzgarlo por lo hecho anoche, ya que debió desempeñarse como lateral derecho y sufrió todo el juego con Barco, tampoco Quignon se destacó y el nivel del doble cinco decreció.



En caso de que meta mano, Sebastián Prediger, Jalil Elías y Jacobo Mansilla podrían tener algunas chances de aparecer en la escuadra inicial.