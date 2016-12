Quién es Matosas, el otro uruguayo que apuntó la dirigencia de Central

Gustavo Matosas se hizo conocido en el fútbol argentino en la década del 90 por dos motivos: uno, por ser hijo de Roberto Matosas, integrante de la selección uruguaya que salió cuarta en el mundial de 1970 y de paso por River; y dos, porque como jugador logró la Libertadores '87 con el Manya y entre 1990 y 1993 vistió las camisetas de San Lorenzo y de Racing en nuestro campeonato nacional.



Por estos días, Matosas hijo es un reconocido entrenador y que en las últimas horas mantuvo un contacto formal con la dirigencia de Rosario Central, abocada a conseguir sustituto para Eduardo Coudet antes de la Nochebuena. Pero no es el único, ya que para este miércoles está prevista una reunión con Ariel Holan, ex DT de Defensa y Justicia que se agrega a la lista de aspirantes al cargo.



El presente de Matosas



Hoy, Matosas hijo tiene 49 años y es un reconocido entrenador de fútbol en su país y en México. A ese país desembarcó tras haber sacado campeón uruguayo a Danubio en 2007, su principal logro del otro lado del Río de la Plata, y en territorio azteca logró el ascenso con León y, poco después, el bicampeonato de primera.



Luego pasó por América, con el que fue campeón de CONCACAF; Atlas de Guadalajara y Al-Hilal FC de Arabia Saudita, club con el que cortó relación en septiembre de este año por un cortocircuito con los dirigentes. Hoy está esperando una nueva oferta. Y no ve con malos ojos probar suerte en el fútbol argentino.



Varios dirigidos aseguran que se trata de un entrenador de carácter fuerte y líder del vestuario. No está casado con ningún estilo de juego: los adapta a los jugadores con los que cuenta, aunque siempre remarca la necesidad de ser protagonista de cada partido, sea el rival que sea.



Holan, también



El otro entrenador con el que la dirigencia tomará contacto por estas horas es Ariel Holan, a quien le escucharán su proyecto. De 56 años, tiene la particularidad de haber comenzado su carrera como entrenador deportivo... en hockey sobre césped.



Comandó a la selección femenina uruguaya hacia el bronce en los Panamericanos 2003 antes de pasar a ser colaborador de Jorge Burruchaga hasta 2011. También formó parte del cuerpo técnico de Almeyda que devolvió a River a primera y su primera experiencia como DT en soledad fue en Defensa y Justicia en 2015.



Holan también figura en carpeta de la U de Chile, donde quedaron gratamente sorprendidos por el estilo de juego del Halcón de Varela durante su etapa como DT, en la que disputó 47 partidos, obteniendo 17 triunfos, 13 empates y 17 derrotas, es decir una efectividad del 45% de rendimiento.