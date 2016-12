Quién es y cómo juega el volante que llegará a Newell's

Newell's tendrá su primer refuerzo la semana que viene cuando se inicie la pretemporada: Jacobo Mansilla, volante polifuncional que hasta el 31 de diciembre a las 24 pertenece a Olimpo de Bahía Blanca. La mención al momento exacto en el que expirará el contrato que aún lo une al aurinegro tiene que ver con la intención que tuvo el club bahiense de lograr extender el vínculo, ya que el recién asumido entrenador Mario Sciaqua no ve con buenos ojos que el club se desprenda del jugador. Pero Mansilla prefirió arribar al Parque en lugar de seguir en Bahía o de marcharse a Belgrano, la otra entidad argentina que posó sus ojos sobre el mediocampista. También hubo una oferta de Everton de Chile y hasta consultó por él una institución mexicana. El jugador nacido en Castelli, de 29 años, sabe que en el rojinegro hay un técnico que lo considera, ex compañeros que avalan su arribo (Moiraghi y Amoroso) y después de varias conversaciones quedó conforme con el monto de dinero ofrecido, lo que terminó por inclinar su decisión. El lunes, Mansilla estará en la ciudad para realizar la revisión médica y firmar su contrato, que sería a préstamo por un año. Para Osella llega un futbolista que le puede aportar soluciones en varias posiciones del mediocampo, característica que valoró para ponerlo primero en la carpeta de apuntados. Su carrera Se inició en Independiente. Pasó por Brown y Defensores de Belgrano en la Primera B Metropolitana. Luego fue traspasado a Quilmes (B Nacional y primera), de allí a Colón de Santa Fe y finalmente a Olimpo. En este último torneo jugó 13 partidos y anotó un gol. Una buena sociedad con Amoroso

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo