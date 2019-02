Racing quedó afuera de la Sudamericana y Talleres de la Libertadores

Racing Club quedó eliminado de la Copa Sudamericana en primera fase a manos de Corinthians, de Brasil.

Este miércoles a la noche en Avellaneda, la Academia volvió a empatar 1 a 1 como en la ida en San Pablo, por lo que fueron a la definición por tiros penales y allí el "Timao" se impuso por 5 a 4 con dos de ellos atajados por su experimentado arquero Cassio.

Síntesis



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Rodrigo Schlegel, Nery Dominguez y Alexis Soto; Julián López, Augusto Solari, Neri Cardozo y Martín Ojeda; Jonatan Cristaldo y Andrés Rios. DT: Eduardo Coudet.

Corinthians: Cassio Ramos; Fagner, Manoel, Henrique y Danilo Avelar; Ralf, Ramiro, Junior Sornoza y Clayson; Gustavo y Pedrinho. DT: Fábio Carille.



Gol en el primer tiempo: 41m. Cristaldo (R).

Gol en el segundo tiempo: 6m. Vagner Love (C).

Definición por tiros penales:

Racing: Cvitanich (convirtió), Domínguez (atajó Cassio), Cristaldo (erró), Fernández (convirtió) y Pillud (convirtió). Soto (convirtió) y Solari (atajó Cassio).

Corinthians: Gustavo (convirtió), Mateus Vital (convirtió), Sornoza (erró), Vagner Love (convirtió) y Avelar (erró). Richard (convirtió) y Fagner (convirtió).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Vagner Love por Clayson (C), 15m. Pol Fernández por Ojeda (R), 25m. Darío Cvitanich por Ríos (R), 30m. Richard por Pedrinho (C), 43m. Matías Zaracho por Cardozo (R) y 44m. Mateus Vital por Ramiro (C).

Amonestados: Schlegel (R). Henrique y Pedrinho (C).



Cancha: Racing Club.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Talleres de Córdoba perdió este miércoles a la noche como visitante ante Palestino, de Chile 2 a 1, en el partido de vuelta de la fase previa 3 de la Copa Libertadores, y quedó eliminado tras la igualdad 2 a 2 en la ida.

Palestino accedió al Grupo A junto al actual campeón River Plate, el brasileño Inter, de Porto Alegre y Alianza Lima, de Perú.

El colombiano Dayro Moreno (20m.Pt) abrió el marcador para Talleres y Palestino lo dio vuelta con goles de Luis Jiménez (26m.St) y Cristóbal Jorquera (45m.St).

Síntesis



Palestino: Ignacio González; Guillermo Soto, Alejandro González, Luis Del Pino Mago y Brayar Véjar; Julián Fernández, Agustín Farías y César Cortés; Luis Jiménez; Roberto Gutiérrez y Lucas Passerini. DT: Ivo Basay.

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Miguel Araujo y Luciano Bersano; Andrés Cubas, Pablo Guiñazú y Juan Ramírez; Tomás Pochettino; Sebastián Palacios y Dayro Moreno. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Gol en el primer tiempo: 20m. Moreno (T).

Goles en el segundo tiempo: 26m. Jiménez (P) y 45m. Cristóbal Jorquera (P).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Enzo Guerrero por Cortés (P), 18m. Fabián Ahumada por Passerini (P), 29m. Gonzalo Maroni por Bersano (T), 40m. Jorquera por Jiménez (P) y 40m. Joel Soñora por Araujo (T) y 43m. Junior Arias por Guiñazú (T).

Incidencia en el segundo tiempo: 45+6m. expulsado Fernández (P) por doble amonestación,

Amonestados: Soto, Gutiérrez, Fernández y Jiménez (P). Bersano, Guiñazú, Cubas y Pochettino (T).



Árbitro: Leodán González (Uruguay).

Estadio: San Carlos de Apoquindo, de Santiago de Chile.