El delantero de Rosario Central y autor del gol del empate 1 a 1 ante Newell's, Claudio Riaño, valoró el punto ante “un rival directo” en la lucha por no descender y dijo que “se está haciendo un equipo duro”.

"Teníamos la ilusión de ganarlo acá con nuestra gente, iba a ser un aliciente sobre todo en lo anímico”, señaló Riaño al término del encuentro.

Más allá del resultado, destacó que el canalla “se está haciendo un equipo duro, que está definiendo su identidad y desde ese sentido sirve el empate".

El goleador cordobés analizó la situación de luchar por no perder la categoría: "Tenemos que tratar de no volvernos loco. Falta mucho, recién van seis fechas, estamos jugando con algunos de los rivales directo y no se están dando los triunfos, estamos empatando, pero lo bueno es que no estamos perdiendo”.

#TNTSports | Claudio Riaño y la lucha del Canalla por mantener la categoría: “No tenemos que volvernos locos, todavía falta mucho.”#RosarioCentral �� #Newells pic.twitter.com/N4d65KQEAr — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 15, 2019

“De todas maneras creo que este es el camino. Estamos construyendo una unidad, estamos juntos”, reforzó y completó: “Todos se matan por la camiseta y así vamos a conseguir grandes cosas”.