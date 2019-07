Sebastián Ribas debió esperar una semana tras la revisión médica para poder firmar contrato en Rosario Central. Pero tras completarse los trámites burocráticos, pudo acoplarse al plantel canalla y este fin de semana tuvo sus primeros minutos en cancha: reemplazó a Riaño y formó dupla de ataque con Maxi Lovera en el 0-0 ante Unión de Santa Fe.

"Contento de que se haya dado, muy lindo, muy a gusto. Tenía muchas ganas de que se haga efectivo. El acuerdo lo tenía desde hacía muchos días pero no se daba. Ahora feliz por el recibimiento de todo el grupo, el cuerpo técnico, que se portaron de diez conmigo", dijo el atacante uruguayo en Zapping Sport (El Tres).

También le dedicó un párrafo especial a Diego Cocca por haber pensado en él y por haber aceptado la dilación en su arribo: "Le agradezco a Diego por llamarme, por contar conmigo y por haber sido paciente con estos días en que se demoró el desbloqueo de la situación".

Ribas pudo firmar a préstamo. Central paga 300 mil dólares. (Sitio oficial)



El ex granate aseguró que llega en buena forma física: "Al haber sido jugador de Lanús, la preparación la venía haciendo con ellos. La pretemporada la hice normal, sólo en la última semana, cuando empezaron los amistosos, falté por precaución porque ya tenía el arreglo con Central. Pero ya pude sumar algunos minutos y eso me viene bien para estar preparado desde donde me toque arrancar".

Finalmente, fue consultado sobre su posición en el ataque. Y no le cerró la puerta a jugar con otro centrodelantero, como Riaño: "En el fútbol de hoy es difícil que un jugador se cierre a decir que juega en tal posición. Uno debe ser inteligente, adaptarse a los compañeros o los entrenadores. No tengo problema en jugar con otro 9".

"De hecho, en Patronato jugamos con dos 9 y tuvimos un torneo espectacular. Eso depende de la capacidad de los jugadores. El fútbol de hoy es muy dinámico y hasta los sistemas cambian durante el partido", cerró.