River no hará "ninguna presentación" ante Conmebol por el VAR

River Plate no hará ninguna presentación ante la Conmebol por la polémica jugada en la que no se utilizó el VAR para cobrar un penal a su favor, en la semifinal de la Libertadores que perdió anoche con Lanús por 4-2, informó hoy el presidente riverplatense, Rodolfo D'Onofrio, en un mensaje por Twitter.



Sostuvo además que "es una enorme mentira" que el club vaya a hacer un planteo a la confederación sudamericana, como se rumoreó anoche luego del partido.



En el protocolo difundido por Conmebol se destaca que "en ningún caso un encuentro de fútbol se invalida por mal funcionamiento(s) de la tecnología VAR (sistema de asistencia arbitral por video); decisión(es) errónea(s) que involucren el VAR (el VAR es un funcionario más del partido; decisión(es) de no revisar un incidente; y revisión(es) de una situación no revisable.



El mandatario "millonario" instó "a reponerse" luego de la eliminación en semifinal de Copa Libertadores de América y reiteró su postura de que "la tecnología se usó para un solo lado" y que "eso fue claro".



Previamente, pasadas las dos de la mañana, había acusado de actuar "impunemente" a los "siete árbitros", en referencia a los cuatro de campo y los tres del VAR.



"Un árbitro se puede equivocar, siete es mucho. Se puede actuar tan impunemente?", tuiteó D'Onofrio desde su cuenta oficial, que tiene más de 240 mil seguidores.



La jugada que reclama todo River Plate es la mano del mediocampista de Lanús Iván Marcone dentro de su área a los 40 minutos del primer tiempo, cuando River ganaba 2-0, que fue ignorada tanto por el árbitro principal, el colombiano Wilmar Roldán, como por los asistentes del VAR.