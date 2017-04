Ruben concentraría y Montero define si es titular o va al banco

Montero admitió que Fabián Bordagaray es el que más chances tiene de estar en el lugar de Ruben si éste no es titular, como ocurrió el domingo pasado ante Sarmiento en Junín.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo