Ruben, emocionado por su abuelo y reconciliado con Teo

Marco Ruben fue uno de los grandes protagonistas de la noche en la que Central le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán. Porque entró desde el banco tras de una semana difícil, volvió a convertir luego de mucho tiempo y se reconcilió definitivamente con Teo Gutiérrez.

Durante la semana, el goleador no pudo trabajar de manera normal junto a sus compañeros porque atraviesa un duro momento familiar tras la salvaje agresión que sufrió su abuelo Fermín en ocasión de robo a su domicilio de Fray Luis Beltrán.



Por eso saltó desde el banco a los 11 minutos del complemento. Y un rato más tarde festejó después de 669 minutos sin hacerlo. Su último grito en el torneo local ocurrió en el tropiezo por 3-2 ante Estudiantes por la sexta fecha del campeonato.



Al final del partido, se emocionó ante las cámaras de TV: “Quería jugar lo que sea; si me tocaba entrar, bien. No llegaba de la mejor forma, venía entrenando en algunos momentos, a veces no porque no llegaba: Estuve con lo más importante que tenemos, que es la familia”.



“Se lo dediqué a Teo y a mi abuelo, que tiene mucha fuerza y va a salir porque tiene a toda la familia apoyándolo. Lavida me dio el premio de jugar este partido, mi abuelo me enseñó a caminar por la vida. Y Teo es un jugador diferente, siempre lo supimos”, cerró.