Ruben mejoró y jugará ante Racing

Rosario Central espera concentrado el encuentro del domingo a las 20.15 ante Racing, por la fecha 25 del torneo de primera división. Y lo hace con la certeza de que podrá contar con Marco Ruben, de quien se especulaba estaría ausente casi con seguridad. Es que sufrió una entorsis en el tobillo izquierdo y parecía estar más afuera que adentro, pero en estas últimas horas evidenció una notable mejoría y le pidió a Montero estar ante la otra Academia. "Marco Ruben está bien y tiene que entrenar con precaución, pero él quiere estar y eso es una alegría para mí", dijo el conductor en rueda de prensa. "Si Dios quiere, ya tenemos equipo confirmado con Villagra en la defensa", agregó. De esta manera, el DT uruguayo le hará un único cambio a la formación: Cristian Villagra por José Leguizamón, quien vio la roja en el Coloso. Los demás, los mismos. Así, el once canalla es: Rodríguez; Ferrari, Menosse, Pinola, Villagra; Camacho, Musto, Colman, Carrizo; Teófilo Gutiérrez, Ruben o Bordagaray.

