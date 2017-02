Rugby Seven: Los Pumas cayeron en las semifinales

Joaquín Riera, Lucas Bellotto y Luciano González Rezzoni apoyaron un try cada uno, mientras que Gastón Revol aportó los seis tantos restantes, mediante las pertinentes conversiones.

Los Pumas '7, el seleccionado reducido de rugby argentino, arribó hasta una de las semifinales de la Copa de Plata del Seven de Sídney, Australia, instancia en la que Islas Fiji lo derrotó por 38-21 para marginarlo de la competencia.

