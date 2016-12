Russo: "Si Central me hubiera llamado ahora, habría dicho no"

El nombre de Miguel Ángel Russo siempre estará vinculado al de Rosario Central. El DT que logró el ascenso a primera tras los tres años en la B y nunca perdió un clásico con Newell's está a punto de iniciar un nuevo camino en Millonarios de Bogotá. Pero no olvida al Canalla, a pesar de que sorprendió al declarar que si esta vez lo hubieran ido a buscar, habría rechazado la oferta.

"No pretendo que cada vez que el club necesita un técnico me vengan a buscar. Además, en este momento habría dicho que no. Hay motivos personales, de mi vida familiar y nada más que lo explican", señaló en Zapping Sport el conductor, que confesó que todos los meses paga la cuota societaria de él y su familia.

Russo señaló: "A la gente de Central y al club le estoy muy agradecido. Me han adoptado y terminé viviendo ahí. Me dan permanentemente muestras de cariño. Y a eso hay que cimentarlo, por eso yo soy muy respetuoso con el club".

Acerca de qué le diría a Paolo Montero, el DT elegido que no es del riñón del club, contestó: "Están contratando un profesional y saben por qué lo contratan. Yo no tengo recetas para darle. Es difícil decir que esto se hace así o de otra forma; aparte no me gusta que me lo indiquen a mí. No creo que me corresponda".

"Rosario es especial, se vive y se disfruta del fútbol de manera distinta. Yo también tuve una primera vez en la que llegué sin conocer nada. Me pasó en 1997: me decían Central, Rosario y no entendía nada. Y mirá cómo terminé: viviendo en Alberdi...", añadió.



Finalmente, explicó por qué decidió aceptar la oferta de Millonarios: "Es un club grande, importante y juega Libertadores. Se dieron situaciones y cosas que puse en la balanza y se dio. Así como en un momento dije que no, ahora digo que sí. Las cosas llegan cuando uno menos las espera. Me tenía que tomar un tiempo. Me sirvió para hacer cotras cosas y me encuentro bien parado", cerró.