Sampaoli y una posible baja para la gira por Rusia

El defensor Gabriel Mercado, con una lesión muscular que le impedirá jugar mañana para el Sevilla frente al Barcelona por la Liga de España, es muy posible que también se pierda la gira que el seleccionado de la Argentina emprenderá la semana próxima por Rusia, donde jugará dos partidos, uno ante el país anfitrión y otro frente a Nigeria.



La noticia fue confirmada hoy por el Sevilla en su cuenta oficial, y precisó que el chubutense Mercado padece una lesión muscular en el isquiotibial derecho que le impedirá estar en el Camp Nou con el equipo andaluz que dirige otro argentino, el cordobés Eduardo Berizzo.



Esa lesión, según anticipó la agencia EFE, también lo marginaría del seleccionado argentino para los partidos del 11 de noviembre ante Rusia, en Moscú, y el 14 de noviembre frente a Nigeria, en la ciudad de Krasnodar, ubicada a 1.200 kilómetros de la capital rusa.



"En principio Mercado no viajará a Barcelona y es probable que tampoco se sume a su seleccionado. La idea nuestra es que permanezca en Sevilla y se recupere para el próximo partido de Liga, que será como local ante el Celta de Vigo el 18 de noviembre", informó el club andaluz.



En el Sevilla, además de los mencionados Toto Berizzo como DT y de Mercado, ex jugador de Racing Club, Estudiantes de La Plata y River, están los argentinos Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors, actualmente en proceso de recuperación de una lesión), Walter Montoya (ex Rosario Central), Ever Banega (ex Boca y Newell's), Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), Guido Pizarro (ex Lanús) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).