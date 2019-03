San Lorenzo le asestó otro golpe a Central: Ferrari dijo que sigue en el cargo

Rosario Central no levanta. Este domingo, el conjunto canalla cayó ante San Lorenzo por 1 a 0, por la fecha 23 de la Superliga de primera división, y los hinchas despidieron al equipo con insultos. Había dudas sobre la continuidad de Paulo Ferrari al frente del plantel, pero él mismo dijo que está "pensando en el próximo partido".



El único gol del partido lo anotó Gastón Reniero a los 47' del segundo tiempo, que significó para los de Boedo volver a ganar después de trece partidos: desde octubre no lo hacía (3-1 a San Martín de San Juan). Los auriazules llevan ya diez cotejos sin triunfos y 494 minutos sin convertir: es decir, cinco fechas.



Una vez cerrado el pleito, los hinchas despidieron al equipo con insultos, que también fueron dirigidos hacia los dirigentes. El promedio desmejora y todos saben que la próxima temporada, será otra la tabla más importante. Hoy, habrá que ver si la CD toma la decisión de ponerle punto final al ciclo del Loncho. Él, por ahora, no piensa irse.





AGÓNICO TRIUNFO DE SAN LORENZO SOBRE ROSARIO CENTRAL#FOXGol | El equipo de Jorge Almirón volvió a ganar en la #SuperligaxFOX luego de trece encuentros, gracias al tanto de Nicolás Reniero a los 92 minutos del partido.



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/VTbcFuH3Qj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de marzo de 2019





El por qué



En el marco de un encuentro chato y parejo, los canallas fueron algo más en el transcurso del primer acto y tuvieron las mejores ocasiones para marcar el primero. Con la dupla Herrera-Zampedri arriba y Duván Vergara de entrada por la derecha, el elenco del Loncho salió a presionar arriba y desde temprano inquietó a Torrico.



El colombiano Vergara fue el más peligroso de todos los futbolistas locales en esa etapa. Y tuvo el gol en tres oportunidades, aunque nunca pudo entrarle correctamente al balón. La más nítida, a los 42’: centro atrás de Molina, pero el cafetero le pegó mordido. También hubo una buena ocasión con un tiro libre de Gil, a los pocos minutos de iniciado el pleito.





CENTRAL ESTUVO CERCA DEL PRIMERO#SuperligaxFOX | Leonardo Gil sacó un remate de tiro libre y Torrico reaccionó a tiempo para mandar la pelota al corner.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/iod3wtSyLx — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de marzo de 2019



El Cuervo tuvo las suyas: a los 30’, Botta se escapó sólo por derecha pero demoró en el pase y Salazar, que esperaba adentro del área, no pudo conectar. A los 40’, Castellani y Botta no pudieron rematar y salvó un defensor. Poco y nada del equipo que marcha último en la tabla en esa primera parte.



En el complemento, los de Almirón se adelantaron y a los 2’, Herrera quedó sólo tras pase de Loaiza, pero salvó Barbieri. Pero fue sólo un espejismo, porque la visita volvió a replegarse y a tratar de salir de contra a buscar el primero. Central siguió manejando la pelota, pero sin ideas para arrimarse a Torrico.



A los 31', el ingresado Ortigoza generó la más clara de todas: metió gran pase frontal para Zampedri, que ganó con el cuerpo en el área y exigió a Torrico, que metió una atajada de oro. Los de Arroyito insinuaban más, pero dejaban huecos atrás y todos temían el contragolpe.