Santiago Gentiletti es uno de los pilares del Newell's de Frank Kudelka que se prepara para jugar el próximo sábado a las 20 ante Boca en la Bombonera. Y el defensor aseguró que el hecho de que el Xeneize vaya con equipo alternativo es relativo: "Boca no tiene titulares o suplentes, son todos de alto nivel", señaló.

"Más allá de que ellos estén con la cabeza en River, tienen jugadores importantes, los que juegan y los que juegan. Son de mucho nivel, no hay suplentes y titulares", tiró en Zapping Sport el jugador llegado desde Albacete.

Santiago llegó desde Albacete. Tiene 34 años. (Sitio oficial)



Sobre su pronta adaptación al fútbol argentino, el ex San Lorenzo aceptó: "Me adapté muy rápido. Ayudó el poder conocerme enseguida con mis compañeros. A veces cuesta más, quizás yo no paré y eso ayuda. Me bajé del avión que me trajo de allá y a los dos días estaba entrenando acá. Y hacía poquito había terminado el campeonato en España".

"Uno trata de aportar lo que uno vivió y estar bien en los momentos en que toca jugar. Se dio también en lo colectivo porque el equipo se entiende, hace sacrificio para todo, cuando tenemos la pelota y cuando hay que correr. Hay unidad entre los que juegan y los que están afuera, estamos tirando todos para un mismo lado", agregó.

Finalmente, habló maravillas de Newell's: "Me encontré con un club muy lindo. Se venía hablando mal de Newell's en muchos sentidos y me encontré con un club muy ordenado, con gente que está muy encima tuyo. Es maravilloso el hotel, el lugar de entrenamiento. Todo".