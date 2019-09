Se sabe: para ganarle a Rafael Nadal hay que hacer un partido perfecto. Y eso no le pasó a Diego Schwartzman en los cuartos de final del US Open: no jugó bien "en los momentos importantes", según propia percepción, y se quedó afuera al caer por 6-4, 7-5 y 6-2.

"Gané muchos puntos buenos pero en los momentos importantes no me sentí bien", subrayó Schwartzman en la rueda de prensa posterior.

El argentino señaló asimismo que no sacó bien y que, pese a haberle quebrado el servicio a Nadal en cuatro ocasiones, no logró "estirar el partido" a más sets.

Nadal sacó de camino al Peque en tres sets y va por la final. (EFE)



"Creo que puedo seguir mejorando cosas", dijo el tenista, que aseguró sin embargo que de todos los cuartos de final disputados "éste era el que mejor estaba jugando", un partido en el que dijo haberse sentido "con mucha confianza" y "fresco".

Sobre el futuro encuentro en semifinales entre Nadal y el italiano Matteo Berrettini, Schwartzman aseguró que desde su punto se vista el favorito es el español, según consigna un cable de EFE.

"Creo que Rafa es el favorito para ese juego. Mateo hoy ha jugado cinco sets, es su primer vez en semifinales y va a haber muchas cosas nuevas para él", dijo el argentino, que añadió que "Nadal sabe jugar este tipo de encuentros".