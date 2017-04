Scocco: “Debemos tener autocrítica, no jugamos bien”

Sereno, Scocco analizó: “Esta clase de partido, como el de Arsenal, te dan tranquilidad para mejorar en la semana, pero debemos tener autocrítica y saber que no jugamos bien”.

“Sabíamos que ellos estaban necesitados e íbamos a tener espacios pero no pudimos aprovecharlo. Por suerte pudimos ganarlo”, añadió en una breve entrevista al cierre del encuentro.

“No hicimos un buen partido. Estuvimos bien parados atrás pero no creamos situaciones”, observó Nacho.

El triunfo de Newell’s sobre Huracán como visitante tiene mucho para celebrar porque el equipo del Parque Independencia trepó a la punta pero el juego colectivo no apareció y así lo reconoció Ignacio Scocco, el goleador de la tarde.

