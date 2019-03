Scocco: "Hacerle un gol a Newell's es difícil, raro"

Ignacio Sccoco atravesó el duro trance de enfrentar al equipo del que es ídolo e hincha fanático. Y de, encima, convertirle un gol que a él personalmente le sirve mucho, ya que hacía rato no jugaba y debe volver a ganarse la confianza de Gallardo.



"Contento por volver a jugar, porque llevaba mucho tiempo inactivo. Pero es difícil, raro hacerle un gol a Newell's. Yo ahora me debo a River y necesitaba un gol para ganar confianza y volver bien", dijo Nacho.



El 32 destacó: "Tenía que tratar de sacarme eso de la cabeza, pero es difícil jugar en contra de Newell's y no pensar. Lo logré por momentos, pero se me hacía difícil. También coincidió en que volvía a jugar después de mucho tiempo".









"Estoy bien físicamente, futbolísticamente necesito ganar continuidad y me la darán los partidos. Lo físico es fundamental, lo demás viene sólo porque agarramos ritmo rápido", subrayó.



Y cerró: "Venimos bien, tenemos que encontrar una regularidad en el buen juego. Ahora empieza una instancia linda con el inicio de la Libertadores, porque estos torneos son los que nos gustan".