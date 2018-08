Se define el futuro de Di María en PSG

El rosarino Ángel di María, de 30 años, está cerca de renovar su contrato con el París Saint-Germain (PSG) por otros dos años, hasta 2021, informó este martes el diario "Le Parisien".



El club y Di María, que defendió la casaca de la selección en 97 ocasiones, han avanzado en las negociaciones para prolongar un vínculo que vence en 2019, agregó el rotativo.



Al extremo zurdo "le gusta" París, igual que a su mujer, quien dio a luz en la ciudad del Sena a la segunda hija de ambos a finales de 2017.



El jugador de Rosario estuvo a punto de recalar el pasado año en el Barcelona, pero su traspaso no llegó a buen puerto debido a que la administración del club no aceptó los 45 millones de euros propuestos por el Barça, apuntó "Le Parsien".



Di María, ex del Benfica, Real Madrid y Manchester United, se encontraba entonces incómodo debido a los fichajes del brasileño Neymar y del francés Kylian Mbappé, ambos atacantes que se desempeñan en su zona.



Después de un inicio irregular, el Hueso enderezó su rendimiento y este 2018 es el máximo goleador del PSG, con 19 conquistas.



Desde este verano (a las órdenes del alemán Thomas Tuchel), ha sido titular en los tres compromisos oficiales disputados hasta ahora: la Supercopa francesa ante el Mónaco (4-0), en la que marcó dos goles y dio una asistencia; y en las victorias de Liga ante el Caen (3-0) y el Guingamp (1-3), en las que firmó un pase gol en cada una.