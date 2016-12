Se fue Jonás Aguirre y se podrían sumar Montoya y Teo

A la salida del arquero Sebastián Sosa se sumó en las últimas horas la de Jonás Aguirre, quien jugará el próximo campeonato mexicano para los Rayos del Necaxa. Además, Teófilo Gutiérrez y Walter Montoya podrían engrosar la lista de bajas.

Mientras la dirigencia busca un director técnico –Paolo Montero corre con ventaja–, Rosario Central suma más bajas a su plantel. Sosa ya se despidió a través de las redes sociales y ahora el Necaxa anunció en las redes sociales que Jonás Aguirre disputará el Clausura 2017 con la casaca de los Rayos.

Jonás Aguirre se suma a nuestro equipo para el Clausura 2017 ¡Bienvenido a los Rayos! pic.twitter.com/l6DRSJ6oYt — Club Necaxa (@ClubNecaxa) 22 de diciembre de 2016

Tras la salida de Giovani Lo Celso, Walter Montoya se convirtió en la figura del Canalla. Sin embargo, el chaqueño podría irse. Este jueves dijo en Radio Del Plata que está "en la edad justa para cambiar de aire". Si bien aclaró que tiene contrato en Central hasta el 2019, dijo que todavía no tenía "nada claro". "Voy a Rosario para hablar con mi representante", agregó.

[AHORA] "Estoy en la edad (23) justa para cambiar de aire" Montoya en #FSRadioSur pic.twitter.com/pttwnMDoFO — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) 22 de diciembre de 2016

[AHORA] "Todavía no tengo nada claro. Mañana voy a Rosario para hablar con mi representante" Montoya en #FSRadioSur pic.twitter.com/lJ2hTFgtY7 — Radio Del Plata (@RadioDelPlata) 22 de diciembre de 2016

Queda por saber qué pasará con Teo Gutiérrez, a quien le quedan seis meses más de contrato en el club. Una vez perdida la final de la Copa Argentina ante River señaló que arribó con Coudet y se irá con él. "Vino con el Chacho, me voy con el Chacho", afirmó.

El colombiano dijo en conferencia de prensa hace poco tiempo que no estaba "feliz" en Central, que no tuvo muchas oportunidades para marcar porque no tenía pelotas "mano a mano" y añadió que iba a analizar qué era mejor para su futuro en caso de que el equipo no ingresara en la Copa Libertadores –sólo podía conseguirlo ganando la Copa Argentina–.