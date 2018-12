Se sorteó la Sudamericana y los equipos santafesinos ya tienen rivales

Colón y Unión de Santa Fe serán dos de los seis equipos argentinos que disputarán la próxima edición de la Copa Sudamericana, que este lunes sorteó en Luque, en la sede de la Conmebol, todo su programa de partidos.

El Sabalero se las verá con Deportivo Municipal de Perú, mientras que a Unión le tocará vérselas con Independiente de Valle de Ecuador. El torneo comenzará el 19 de marzo y finalizará el 9 de noviembre. Al igual que en la Libertadores, habrá una final única y se disputará en Lima.





�� ¡Atención Tatengues!

Independiente del Valle de Ecuador es nuestro primer rival en la Copa Sudamericana 2019.



✅ El partido de ida se jugará en Santa Fe y la revancha en Ecuador, en fechas a confirmar.#AsíSeEscribeLaHistoria #TodosJuntos ��#VamosTate ��⚪ pic.twitter.com/sGGfQlenZI — Club Atlético Unión (@clubaunion) 17 de diciembre de 2018





Los más complicados con el fixture son Racing y Defensa y Justicia, que se las verán con Corinthians y Botafogo de Brasil respectivamente. Además, Independiente chocará con el ignoto Deportivo Binacional de Perú y Argentinos Juniors con Estudiantes de Mérida de Venezuela.

En la segunda etapa, se sumarán los ocho equipos que terminen en la tercera posición de los grupos de la Copa Libertadores y otros dos que saldrán del repechaje.



TODOS LOS CRUCES:



Colón (ARG) vs. Deportivo Municipal (PER)



Unión (ARG) vs. Independiente de Valle (ECU)

Independiente (ARG) vs. Deportivo Binacional (PER)



Argentinos (ARG) vs Estudiantes de Mérida (VEN)

Racing (ARG) vs. Corinthians (BRA)

Defensa y Justicia (ARG) vs. Botafogo (BRA)



Montevideo Wanderes (URU) vs. Sport Huancayo (PER)

Liverpool (URU) vs. Bahía (BRA)

Bolivia 2 vs Río Negro (COL)

Unión Española (CHI) vs Mushuc (ECU)

Atlético Cerro (URU) vs. Cajamarca (PEU)

Santaní (PAR) vs. Once Caldas (COL)

Colo Colo (CHI) vs. Universidad Católica (ECU)

River Plate (URU) vs Santos (BRA)

Guabirá (BOL) vs. Deportivo Macará (ECU)

Bolivia 1 vs Monagas (VEN)

Sol de América (PAR) vs. Mineros (VEN)

Unión La Calera (CHI) vs. Chapecoense (BRA)

Guaraní (PAR) vs. Deportivo Cali (COL)

Bolivia 3 vs. Zulia (VEN)

Independiente (PAR) vs. La Equidad (COL)

Antofagasta (CHI) vs. Fluminense (BRA)