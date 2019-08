Gremio de Porto Alegre, con el entrerriano Walter Kannemann, se convirtió en el último equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores al superar como visitante a Libertad de Paraguay por 3 a 0, superando la diferencia del 2-0 obtenido en el juego de ida en Brasil.

Jean Pyerre y André, este en dos oportunidades, fueron los autores de los tres tantos con los que los de Porto Aelgre eliminaron al conjunto paraguayo dirigido por el argentino José Chamot. Y así quedó definido el cuadro de cuartos, con un brasileño asegurado en la final.

Es que los cuatro clasificados a los cuartos del certamen van por la misma llave, mientras que para los argentinos esa posibilidad solamente se dará si el actual campeón River Plate o Boca Juniors, o ambos, alcanzan las semifinales.

River, el argentino que quiere repetir.

Palmeiras, Flamengo, Inter y Gremio, ambos de Porto Alegre, son los representantes brasileños; además de Argentina, los otros dos países representados en los cuartos de final son Paraguay, con Cerro Porteño dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo y Ecuador, con la Liga deportiva Universitaria de Quito.

La programación de los cuartos de final de esta Libertadores 2019 indica que los partidos de ida se jugarán el 20 de agosto y las revanchas el 27, con los siguientes cruces:



River Plate vs. Cerro Porteño.



LDU de Quito vs. Boca Juniors.



Flamengo vs. Inter de Porto Alegre.



Gremio vs. Palmeiras.