Seguimiento individual canalla

Ruben: 7. Definió a su estilo para sellar el resultado en una noche especial para él Lovera: s/c. No jugó la suficiente

Musto: 6,5. El quite habitual en la mitad y correcto en la distribución. Sobre el final dio la sensación de que se hizo sacar la quinta amarilla y no podrá jugar ante Temperley

Camacho: 5. El más flojito de los hombres de ataque. No gestó casi nada y falló una chance inmejorable en el comienzo del juego

Salazar: 5. No aportó demasiado en su lateral y se fue reemplazado antes del final del primer tiempo por lesión

Rodríguez: 7. Tapó una importante en el primer tiempo cuando el partido estaba 0 a 0 y metió un gran pase en el inicio de la jugada del gol; en el descuento de Zampedri no tuvo responsabilidad

