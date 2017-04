Seguimiento individual canalla

Carrizo: 6. Desequilibró en varias ocasiones, en una de ellas el palo le dijo no y en otra le anularon el gol por offside de un compañero

Musto: 6. Presencia y quite en la mitad.

Camacho: 6. Dinámica por todo el frente de ataque. Intentó mucho pero no concretó

