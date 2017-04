Seguimiento individual leproso

Luciano Pocrnjic: 5. Casi no tuvo trabajo, pero en el primer tiempo estuvo bien ubicado en un remate de Toledo y descolgó centros con seguridad.



José San Román: 6. Seguro en la marca y con criterio para ofrecerse en ataque en todo el partido.



Sebastián Domínguez: 7. Impecable trabajo. Batalló con Toledo y ganó siempre.



Néstor Moiraghi: 6. Apoyó el trabajo de Domínguez y no se complicó nunca.



Germán Voboril: 5. Hizo un partido correcto, pero sin demasiadas luces.



Juan Sills: 5. Tuvo mucho trabajo en la mitad de la.cancha. Robó muchos balones pero muchas veces entregó mal el balón.



Facundo Quignon: 5. Fue de menor a mayor. Arrancó muy tapado y se fue soltando en el segundo tiempo.



Joel Amoroso: 4. Su habitual esfuerzo en beneficio del equipo estuvo, pero no logró hacer nada positivo en ataque.



Mauro Formica: 5. Intentó todo el partido con su habilidad o su capacidad para meter el último pase, pero cayó siempre en la telaraña de la defensa pincharrata.



Maxi Rodríguez: 5. Buscó su chance durante todo el partido, tuvo una en el final y se la sacaron.



Ignacio Scocco: 5. Tuvo una muy clara en la que superó a Andújar pero se la tiraron al córner cuando iba a definir de cabeza.



Ingresaron



Víctor Figueroa: 4. Entró para desequilibrar y no pudo hacerlo.



Eugenio Isnaldo: 4. Entró cuando Estudiantes se había cerrado todo atrás y no tuvo ideas.



Sebastián Prediger: sin calificación, no jugó lo suficiente.