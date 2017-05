Seguimiento individual leproso

Héctor Fértoli: 4. No pudo hacer nada con el resultado en contra.

Víctor Figueroa: 4. Pidió la pelota pero no pudo desequilibrar.

Jacobo Mansilla: 5. Puso mucho empeño pero no encontró socios.

Maximiliano Rodríguez: 4. Casi no pesó en el juego.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo