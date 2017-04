Sevilla, enojado con la AFA por el coqueteo con Sampaoli

El Sevilla de España, anunció hoy que consideraría como "una falta de respeto" una eventual reunión entre dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) y el entrenador del equipo andaluz, el santafesino Jorge Sampaoli, en la cual se le ofrecería la dirección técnica del seleccionado nacional, según un comunicado oficial y una nota enviada a la entidad. "Sevilla ha remitido hoy un escrito a la AFA en el que manifiesta que consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador Jorge Sampaoli proceda a la ruptura contractual con este Club, y que por tanto no dudará en hacer valer sus derechos", señaló el comunicado del club español en su sitio oficial. La entidad sevillana procedió teniendo en cuenta informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación locales e internacionales en relación al posible interés de la AFA de contratar como seleccionador nacional a Sampaoli, quien tiene contrato hasta 30 de junio de 2018. La determinación de Sevilla se produce pocas horas antes del viaje de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Marcelo Tinelli, Secretario de Selecciones Nacionales, a España en donde tienen previsto reunirse con Lionel Messi, y también podría darse una reunión entre los mencionados dirigentes y Sampaoli. Tras la rescisión del contrato entre la AFA y el entrenador Edgardo Bauza, el máximo organismo del fútbol argentino debe contratar un nuevo director técnico para el seleccionado, que aún tiene que jugar cuatro partidos por la eliminatoria para Rusia 2018, y Sampaoli y Diego Simoene, DT del Atlético de Madrid, son los máximos candidatos a cubrir ese puesto.

