Sforza, la joya de Newell's del sub 17: "Me gusta mucho pisar el área"

Newell's Old Boys hizo un muy buen aporte al seleccionado argentino que se consagró campeón del Sudamericano Sub 17 : su capitán, Juan Sforza, y Valentín Benítez. Ambos son grandes promesas de la institución que ahora defenderán la camiseta nacional en el Mundial.



>

Sforza habló en Zapping Sport y contó detalles del momentos especial que está atravesando: "Estamos todos muy contentos: el plantel, obvio, pero también la familia. Todos muy felices. Estoy intentando disfrutar al máximo, pero no veo la hora de que sea el mes del Mundial".

"Arranqué en Coronel Domínguez, mi pueblo. Acá en Rosario empecé en un club de barrio, Santa Teresita de zona sur. Y de ahí pasé a la Fundación Messi. A Newell's llegué en novena. Íbamos a torneos en otras provincias a jugar torneos y ahí me vieron", narró.

Acerca del gran nivel que mostró la selección hasta el último partido (lo perdió 1-4 con Ecuador), Sforza dijo que "la base son los valores, como decimos hace mucho. Porque son pocos los conceptos futbolísticos, aunque los elaboramos muy bien. Por eso, sabemos hacia dónde vamos".

"Aimar nos deja que tenemos que disfrutar los momentos que vivimos. Adentro y afuera de la cancha. Y que juguemos como sabemos, que por algo estamos acá en la selección. Nos dio mucha confianza", agregó.





Sforza ya está entrenando con la Reserva de Newell's.



Su carrera incipiente en Newell's

"Voy bien, voy despacio. Por suerte estoy entrenando con Reserva. Cuando llegue a Rosario pondré la cabeza con todo ahí", dijo en Radio 2.

Según expresó, Bidoglio ya lo tiene apuntado: "Héctor me conoce bastante bien, me tiene visto y de vez en cuando hablamos". Y sobre sus características, señaló: "Me gusta jugar de 8 mixto, de interno. Y también soy de pisar el área. Es algo que me piden".

"Mundialmente tengo muchos referentes: Rakitic y Vidal de Barcelona, Erikssen del Tottenham. Y de acá me gustan los que intentan jugar, que son pocos: por ejemplo, Pablo Pérez y Aníbal Moreno de Newell's", cerró.