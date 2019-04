Simeone bancó a Messi por las críticas que recibe en la selección: "No son justas"

Diego Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid, dijo que Lionel Messi es un futbolista "extraordinario" y consideró que "la crítica en Argentina no es justa" con el delantero del Barcelona. Durante el Mundial, le había pegado en un audio privado y viral.

"Messi estuvo cerquita de ganar el Mundial. No lo ganó, desgraciadamente. Algunos lo critican de manera constante, pero Messi es extraordinario. Yo respeto todo, pero opinar, opina todo el mundo", afirmó el Cholo, campeón de la Copa América 1993 con la albiceleste.

"¿Cuántos Balones de Oro ha ganado Messi? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha logrado darle al Barcelona una manera determinada de jugar? Sin él, no sería lo mismo", sostuvo el DT colchonero en una entrevista con Goal.com, consignó la agencia EFE.





Lionel siempre está bajo la lupa de los hinchas argentinos.



El ex mediocampista del seleccionado argentino de fútbol expresó que "Messi tiene en torno del Barcelona la posibilidad de superarse día a día, pero en (la Selección) Argentina no, porque no se lo potencia. No tiene un buen entorno para eso".

"En Argentina, sobre todo, todos comparan las situaciones: ¿Por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil, en Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen, y en Argentina no existen esos jugadores", analizó Simeone.

El DT del Aleti comparó finalmente dos situaciones similares: "A Messi le sucede lo mismo que le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal, porque Portugal no es la Juventus o el Real Madrid. Los equipos fortalecen al gran jugador, es fácil", concluyó.