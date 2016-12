Simeone, el mejor técnico de 2016

El argentino Diego Simeone, director técnico de Atlético de Madrid de España, fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) como el mejor entrenador del año 2016. La federación de estadística, con sede en Alemania, en la elección de 21ª edición del Premio IFFHS al Mejor Entrenador de Clubes del Mundo, eligió a Simeone, ex técnico de Racing, Estudiantes de la Plata, San Lorenzo y River, por su labor en el Atlético de Madrid. Es la primera vez que el Cholo, de 46 años y ex mediocampista del seleccionado argentino de fútbol, accede a este galardón y lo logra nada más y nada menos que en el año en el que Zinedine Zidane, quien con Real Madrid, también de España, deslumbró al mundo al obtener la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes que se jugó en Japón. En el Top 10 aparece otro argentino. Mauricio Pochettino, del Tottenham inglés, quien quedó en el octavo lugar de la clasificación. La IFFHS es una institución privada que realiza sus rankings y publicaciones basadas en datos numéricos de rendimiento. La clasificación quedó así en sus primeros diez puestos: 1 - Diego Simeone (Atlético de Madrid) 113 puntos 2 - Zinedine Zidane (Real Madrid) 108 puntos 3 - Claudio Ranieri (Leicester) 86 puntos 4 - Josep Guardiola (Bayern Munich/Manchester City) 62 puntos 5 - Unai Emery (Sevilla/Paris SG) 38 puntos 6 - Luis Enrique (Barcelona) 24 puntos 7 - Jürgen Klopp (Liverpool) 16 points 8 - Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) 15 puntos 9 - Massimiliano Allegri (Juventus ) 6 puntos 10 - Pitso Mosimane (Mamelodi Sundowns) 5 puntos

