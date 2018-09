Sin tiempo para lamentos, Central ya prepara el partido ante Talleres

Rosario Central perdió el invicto y la punta en Superliga, pero no tiene demasiado tiempo para ahondar en lamentos. Ni siquiera para hallar las razones que lo llevaron a perder por primera vez en la era Bauza ante Racing, ya que el jueves deberá volver a salir a escena.



En el estadio de Lanús, desde las 21.10, el Canalla chocará con Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina, antes de gozar del fin de semana libre debido a la fecha FIFA (la selección enfrentará a Guatemala y Colombia, el 7 y 11 en Estados Unidos).



Con ese juego en la cabeza, Edgardo Bauza trabajará desde este mismo lunes con la intención de recuperar prontamente la autoestima y el nivel futbolístico. A priori, contaría con todos los jugadores a disposición, aunque habrá que esperar a ver cómo terminaron tras el esfuerzo de ayer.



El Patón no es un entrenador propenso a retocar demasiado la alineación, como ya lo ha demostrado en sus cinco partidos oficiales (todos con el mismo once titular). Pero habrá que ver si el flojo trabajo de algunos jugadores en Avellaneda (caso Carrizo, entre otros) lo lleva a meter mano en la formación.