Sorpresa en el voley nacional: UPCN echó a Filardi

La dirigencia de UPCN de San Juan, último subcampeón y hexacampeón de la Liga Argentina de clubes de vóleibol entre 2011 y 2016, tomó esta madrugada la decisión de echar a su capitán, Javier Filardi, aunque no lo comunicó oficialmente.

UPCN perdió el jueves por 3-0 con Bolívar (con Filardi en cancha todo el partido) y anoche superó 3-2 a Gigantes del Sur, ya sin el receptor punta cordobés.

En diálogo con el diario Tiempo de San Juan, Jose "Pepe" Villa, cabeza de la institución, reveló que una de las razones fue la convicción dirigencial de que UPCN debe "ser un equipo, no estrellas".

"No es algo de ahora. Es un acuerdo entre las partes por diferencias que no hemos subsanado a lo largo de los últimos dos años, y por eso no tiene sentido seguir", declaró Villa.

El dirigente señaló que no veían a UPCN "como un equipo" y dijo que es responsabilidad “del técnico, del capitán y de todos. Nosotros no estamos en el vestuario y las diferencias las tienen que solucionar ahí".

Filardi, de 37 años, fue jugador y capitán de la Selección, y es el voleibolista con más ligas ganadas en la historia del torneo (cuatro como jugador de Bolívar y tres con UPCN) junto a Demián González.

Con el club sanjuanino, además, formó parte del logro de la medalla de oro en el campeonato Sudamericano de clubes 2015 y de los históricos bronces en los Mundiales de clubes 2014 y 2015.

El búlgaro Nikolay Uchikov, MVP del torneo 2015/16, se había ido una vez comenzada esta temporada por "problemas personales" y después de su salida comentó que se llevaba muy mal con Filardi.

“Los problemas de UPCN son por culpa de Filardi, es mala persona", acusó Uchikov. En ese momento, la dirigencia no se pronunció sobre el conflicto entre el búlgaro y el cordobés.

Filardi no habló todavía, ya que no existe un comunicado oficial sobre la rescisión de su contrato por parte de los dirigentes. En Facebook compartió esta mañana la publicación de uno de sus compañeros, Matías Salvo, y le agradeció por sus palabras.

"Me siento destruido. Literalmente me sacaron el alma. Me cuesta ver de qué manera vamos a seguir adelante. Fuiste nuestro capitán, nuestro líder en mil batallas. En buenas y malas nunca dejaste solo a tu equipo o a nuestra institución", expresó Salvo en su muro de la red social.