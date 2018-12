Soso tampoco viene a Newell's, que vuelve a apuntarle a Gamboa para ser nuevo entrenador

"Mariano Soso continúa en Emelec. Tiene contrato y así se lo hemos expresado tanto a Newell's Old Boys como a Universidad Católica de Chile". La frase pertenece a Nassib Neme, presidente de Emelec de Ecuador, que le confirmó al diario El Universo de ese país que el DT rosarino se quedará a cumplir lo firmado hasta diciembre de 2019, a pesar de los ofrecimientos de la Lepra y el club trasandino.



De este modo, ni siquiera el viaje del manager Sebastián Peratta a Guayaquil pudo lograr que el ex asistente de Claudio Vivas y Javier Torrente saliera de la entidad eléctrica, a la que arribó en mayo pasado y con la que jugará la Copa Libertadores. Soso escuchó con interés la oferta, pero siempre tuvo claro que la Lepra no podría hacerle frente a una compensación económica y avisó que la empresa no sería sencilla.





Soso, con el presidente de Emelec, Nassib José Neme.





Caído finalmente su arribo, en el Parque vuelven a enfocarse en Fernando Gamboa, otro de los DT que figuraron desde temprano en la lista de posibilidades. Claro que la situación es la misma: el Negro también tiene contrato vigente en Nacional de Paraguay y el conjunto que dirige es otro de los que jugará la próxima edición de la Libertadores.



El Negro, en su época de entrenador en 2008.



Lo que podría facilitar su llegada es que su representante es Pedro Aldave, empresario muy allegado a la dirigencia de Newell's, que conoce a la perfección lo que el club significa para el entrenador. Y que podría interceder para que Nacional sea flexible y le permita a Gamboa volver a sentarse en el banco, algo que ya sucedió diez años atrás.