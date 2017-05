Talleres y Belgrano empataron 1-1 en el duelo cordobés

Sobre el final hubo algún altercado entre Palacios y los defensores visitantes, que siguió luego de que Pitana culmine el encuentro, aunque rápidamente los referentes de ambos grupos calmaron los ánimos y la situación no pasó a mayores.

En el complemento, el trámite fue completamente distinto porque ambos bajaron la intensidad, aunque fue siempre Talleres el que más buscó, pero no pudo terminar bien las pocas chances que dispuso en el área rival.

Desconcertado el elenco de Frank Kudelka no conseguía la pelota y no se sentía cómodo en el campo, pero con el correr de los minutos fue creciendo el funcionamiento del mediocampo, con una destacada labor de Leonardo Gil y el siempre rendidor Pablo Guiñazú, y así el "albiazul" comenzó a ilusionarse con emparejar el marcador.

