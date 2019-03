Todo dado para la llegada de Cocca a Central: sería presentado este martes

Central es un club convulsionado y a la vez hermético por estas horas. Luego de la derrota del domingo contra San Lorenzo en un Gigante de Arroyito que terminó en llamas, no hubo declaraciones oficiales de los directivos canallas y el futuro sigue siendo una gran incertidumbre. De manera extraoficial, se supo que, después de una larga reunión entre las partes, Paulo Ferrari dejó de ser el entrenador del plantel profesional y Mauro Cetto se despidió de su cargo de director deportivo. A la vez, trascendió que la dirigencia, para aquietar las aguas, buscaba acordar con Diego Cocca y parece estar todo dado para que en las próximas horas –este martes o a más tardar el miércoles– éste sea presentado como nuevo DT.

Las informaciones no paran de generarse en torno al fútbol profesional de Central desde la dura caída del domingo en el Gigante de Arroyito frente al Ciclón, que derivó en el despido de Paulo Ferrari del puesto de entrenador.

Como consecuencia de esa derrota, y a raíz de la flojísima camapaña que está realizando el Canalla en la Superliga con refuerzos que ni siquiera están jugando, también se despidió Mauro Cetto del cargo de director deportivo.

Después de los duros cuestionamientos de los hinchas a los dirigentes el domingo en el estadio -en varios pasajes sonó el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”-, la salida del “Colo” Cetto suena a válvula de escape para aquietar las aguas de una comisión directiva que hace pocos meses fue elegida por los socios por amplio margen sobre las listas opositoras.

La otra acción que la comisión directiva quiere concretar de inmediato es el anuncio del nuevo técnico. Y todos los caminos canallas condujeron a Diego Cocca, que estaba sin trabajo luego de su última experiencia en el Tijuana de México.

Los directivos negociaron este lunes con el representante del entrenador, Christian Bragarnik, que en los últimos años ha ejercido un gran poderío en el fútbol argentino a través de la representación de jugadores y técnicos.

La idea de la dirigencia de Central era terminar de cerrar a Cocca, que no es un DT “barato” más bien todo lo contrario, para poder presentarlo en el transcurso del martes o a más tardar el miércoles. Eso le daría al ex DT de Racing la posibilidad de trabajar con su nuevo plantel por casi dos semanas, ya que este fin de semana no habrá fecha de Superliga por los amistosos de la selección.