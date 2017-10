Todos los datos de los partidos que definen la eliminatoria

Los ojos del mundo futbolero se posan esta noche en varios estadios del continente sudamericano. Es que hay todavía tres boletos directos a Rusia 2018 y un acceso a repechaje que no tienen dueño. Y entre los seleccionados en pugna, hay varios que harían mucho ruido en caso de no lograr entrar.



La fecha se juega así:





Y así está la tabla de posiciones:

Todos los datos de cada partido:



PARAGUAY VS. VENEZUELA



El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, con el brasileño Wilton Sampaio como árbitro.



Luego del agónico festejo ante Colombia, en Barranquilla, tras el triunfo por 2-1 (que también celebró Argentina), el equipo guaraní quedó séptimo con 24 puntos aunque con la peor diferencia de gol (-5) de los cinco seleccionados que se disputan las dos plazas directas y el repechaje.



La única opción de Paraguay para sacar pasaje directo a Rusia será vencer a Venezuela, que Argentina no le gane a Ecuador en Quito; que Chile pierda en Brasil; sin importar el resultado entre Perú y Colombia en Lima.



Paraguay: Antony Silva; Jorge Moreira, Paulo da Silva, Gustavo Gómez y Júnior Alonso; Antonio Bareiro, Rodrigo Rojas, Robert Piris da Motta y Oscar Romero; Ángel Romero y Antonio Sanabria. DT: Francisco Arce.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Rubert Quijada y Rolf Feltscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Tomás Rincón y John Murillo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.





PERÚ VS. COLOMBIA



El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con el brasileño Sandro Ricci como árbitro. Jugarán con la calculadora en mano y con un oído en lo que pase en Quito, San Pablo y Asunción, ya que una combinación de resultados y de diferencia de goles puede ser determinantes para dirimir un lugar directo en Rusia o el repechaje ante Nueva Zelanda.



En caso de empate, los colombianos irán a Rusia si Argentina no gana y Chile pierde, y si pierde tiene opciones de jugar el repechaje, aunque deberá esperar que los albicelestes no sumen de a tres en Quito y Paraguay no supere por goleada a Venezuela.



Por su parte, Perú, que viene de sacar un valioso empate en La Bombonera, depende de otros resultados para conseguir pasaje directo a tierras rusas, ya que si gana deberá esperar que Chile no lo haga en Brasil y que Argentina iguale con Ecuador o no logre vencer por una diferencia de gol mayor al resultado en Lima.



Si los peruanos empatan o pierden deberán acudir más que nunca a las matemáticas para mantener su quinto lugar, o esperar que Argentina y Paraguay no logren imponerse en sus respectivos partidos.



Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Christian Cueva; Edison Flores y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Óscar Murillo, Davinson Sánchez y Frank Fabra; Carlos Sánchez y Wilmar Barrios; Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar y James Rodríguez; Radamel Falcao. DT: José Néstor Pekerman.



URUGUAY VS. VENEZUELA



El partido se jugará en el estadio Centenario de Montevideo, con el arbitraje del brasileño Ricardo Marques.



El seleccionado uruguayo, ubicado segundo con 28 unidades, viene de empatar como visitante 0-0 ante Venezuela y el técnico Oscar Washington Tabárez dijo en las últimas horas que "la única cuenta que hacemos es ganarle a Bolivia. No nos creemos que estamos clasificados y no nos creemos que vaya a ser un trámite este último partido".



Bolivia nunca pudo ganar hasta ahora en Montevideo. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en la capital uruguaya fue el 7 de octubre de 2011, cuando los "charrúas" vencieron por 4-2.



Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Gastón Silva, Giorgian De Arrascaeta, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Gabriel Valverde, Ronald Raldes, Jordy Candia, José Sagredo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro, Jhasmani Campos, Christian Machado; Marcelo Martins. DT: Mauricio Soria.





BRASIL VS. CHILE



El juego se disputará en el estadio Allianz Parque de la ciudad de San Pablo, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.



El seleccionado chileno, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa América -en 2015 y 2016-, necesita ganar por primera vez en suelo brasileño, donde no logró siquiera un punto con anterioridad, para clasificar directamente a la cita del año que viene en Rusia.



La gesta es aún más complicada dado que Chile no podrá contar con el mediocampista Arturo Vidal, una de las figuras del equipo, ya que debe cumplir una fecha de suspensión.



La Roja también tiene dos posibilidades de acceder al Mundial de manera directa con un empate pero depende de dos escenarios: en el duelo entre Perú y Colombia tiene que haber un vencedor; Argentina tiene que perder ante Ecuador y Paraguay no le tiene que ganar a Venezuela por más de siete goles de diferencia.



El otro resultado posible es que Perú y Colombia tienen que empatar; sin importar el resultado entre Ecuador y Argentina; y Paraguay no debe derrotar a Venezuela por más de siete goles de diferencia.

Aún perdiendo, el conjunto chileno puede clasificar directamente si Argentina no le gana a Ecuador; si hay un ganador en Perú- Colombia; y Paraguay pierde o empata con Venezuela.



Si no consigue sumar en San Pablo, el seleccionado trasandino puede llegar a terminar en el quinto puesto que brinda la posibilidad de disputar el repechaje con Nueva Zelanda.



Brasil, por su parte, fue el primer clasificado de Sudamérica (lo consiguió en la fecha 14), lidera el certamen con 38 puntos y suma un invicto de 16 partidos con 11 victorias y cinco empates.



Brasil: Ederson; Dani Alves, Miranda, Marquinhos y Alex Sandro; Casemiro y Paulinho; Renato Augusto;

Philippe Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Jean Beausejour; Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández, Felipe Gutiérrez o Erick Pulgar y Jorge Valdivia; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi.