Torrente destrozó a la dirigencia de Newell's: "No construyeron nada, es indignante"

Javier Torrente salió a decir lo que muchos hinchas de Newell's piensan. Desde Francia, donde se encuentra observando entrenamientos y partidos y y entrevistándose con entrenadores, el ex DT leproso hizo un análisis descarnado del presente del club y destrozó a los dirigentes.

"Me tocás en el alma cuando me preguntás de Newell's. Soy hincha de Newell's desde siempre y verlo en esta situación, es realmente indignante. Lo digo como hincha, como hombre de fútbol", dijo en Zapping Sport.





Torrente logró un milagro en Chile: salvó a Everton de un descenso seguro.



Para el ex DT de Everton de Chile, al que acaba de salvar del descenso, "lo que sucede en Newell's es la consecuencia de lo que se hace mal todos los días y de las decisiones a nivel dirigencial. La realidad es que lo que se ha hecho, de Martino para acá, no dejó absolutamente nada".





"El último bastión de construcción de algo estuvo con Martino. Después, hubo una serie de errores y decisiones mal tomadas permanentemente, con estas consecuencias. Lo sufro todos los días cuando veo la realidad del plantel, la realidad económica, la expectativa de construir un futuro mejor. Veo desolación y dolor en el alma. Y toda la gente de Newell's lo siente así", agregó.





Javier ayudó a Bielsa en 2014, en Olympique de Marsella.



Para el ex ayudante de Marcelo Bielsa, el futuro es duro: "Que lo que viene es preocupante, es así, es la realidad. Tiene que haber un cambio brusco de lo que se construyó hasta ahora; los dirigentes deberán ponerse a hacer algo, porque no han hecho nada en este último tiempo".



"No puede ser que haya 10 jugadores de las inferiores con potencial para jugar en primera que se hayan desperdiciado y hoy estén en otros equipos. Todo parece ser la inoperancia al servicio de un equipo de fútbol. Esto me toca el alma. No se construye, no se piensa en una decisión a futuro", expresó.





Torrente dirigió a NOB en 2011, después de Sensini.

"Cuando analizo las decisiones tomadas, cómo no respetaron a entrenadores de inferiores, como Carlos Picerni, el Chivo Pavoni, Theiler, me explico por qué terminamos cayendo en lo que pasó en los últimos tiempos...", apuntó.

Y cerró: "Uno ve que lo que se pudo construir en inferiores, después de López, de 13 o 14 jugadores con nivel para un recambio futbolístico, apoyados en jugadores de renombre, pasó de largo y se fueron por tres pesos. Eso a uno lo indigna".