El primer torneo Sudamericano de Arqueros, una idea rosarina que impulsó la Conmebol a través de su Programa Evolución del departamento de Desarrollo, tuvo una exitosa jornada final en el predio de la casa madre del fútbol sudamericano en Asunción. Pero todo no acabará allí y ya hay desafíos trazados para la edición 2020.

A mediados de julio se llevó a cabo la gran final en las instalaciones de Luque (en el Gran Asunción), donde incluso brillaron manos rosarinas y santafesinas: la guardameta de Unión de Santa Fe, María Carolina Gutiétrrez, salió subcampeona, mientras que el juvenil de Central, Fausto Moresco Berardo, también participó.

Moresco Berardo, el arquero de Central que jugó en Asunción.



Allí, se consagraron el paraguayo Wilson Arzamendia (representando a Brasil por sistema lucky losers, ya que los locales podían aportar suplentes y perdedores afortunados), el peruano Fabio Siesquen (juveniles) y la brasileña Natalie Wipper Barboza, que venció en la final a la representante santafesina.



¿Qué pasará ahora, una vez lanzado el evento por el ente del fútbol del subcontinente? Eso le preguntó Rosario3.com a Mauro Mastrogiuseppe, impulsor rosarino de esta disciplina inspirada en el famoso "arco a arco" que los futboleros jugábamos de chico y que los entrenadores de arqueros tomaron como ejercicio.

"Esto tiene mucha proyección. Han quedado todos muy conformes en Conmebol, ha tenido repercusión a nivel continental y ahora ya estamos pensando en la edición 2020, en la que podría haber varias sorpresas", señaló.

María Carolina Gutiétrrez, arquera de Unión y subcampeona, junto a Nery Pumpido.



Una de las posibilidades es la de sumar un participante más por cada país de la Conmebol para que haya más jugadores. Y en ese caso, agregar la modalidad "dobles", tal como pasa en el tenis. Es decir, jugar en parejas.

"Ya estamos hablando con la Federación de Paraguay para empezar a diagramar las clasificaciones. Y ayer lo hicimos con la representación de Brasil en CBF. Hay chances de visibilizar la disciplina con algunas acciones en el entretiempo de algunos partidos de Copa Sudamericana o en el Mundial de Fútbol Playa. Y también en la Copa América del año que viene", agregó Mastrogiuseppe.

Mastrogiuseppe, Tavarelli y Pumpido, en el sorteo del evento.



El evento contó con el apoyo en el lugar de ex arqueros como Nery Pumpido, Ricardo Tavarelli y Ever Hugo Almeida y sobre todo del departamento de Desarrollo de la Conmebol, a cargo del ex jugador canalla Gonzalo Belloso.

"Los arqueros estamos muy agradecidos a Conmebol por darle el lugar que se merece al arquero y creer en grande. Seguramente el futuro será muy bueno para el torneo", cerró Mastrogiuseppe.