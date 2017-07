Tras reclamo de Montero, Central acordó la compra de Rodríguez

Bastó que Paolo Montero pidiera más celeridad en la concreción de las gestiones iniciadas por refuerzos para que la dirigencia de Rosario Central alcanzara un acuerdo con Independiente para darle al DT uno de sus gustos: que el arquero siga siendo Diego Rodríguez.



Tras atajar durante la última temporada en Arroyito, el Ruso había vuelto a Independiente, club dueño de su pase, que se mantuvo inflexible en el monto exigido por la ficha o parte de ella pese a no tenerlo entre los futbolistas del plantel principal.



Luego de semanas de desgaste y declaraciones cruzadas (Central juraba que no condicionaría sus arcas gastando lo que el Diablo pedía, los de Avellaneda no se movían de la cifra planteada inicialmente), el camino se allanó. Y ayer se alcanzó un acuerdo para que el 50% del pase del Ruso sea centralista.



Ahora, resta que se firmen los papeles del traspaso y que Rodríguez acuerde monto y duración de su contrato con la mesa directiva auriazul. En principio, trascendió que firmaría por los próximos tres años, hasta junio de 2020.



Por lo demás, durante este viernes en Central esperan poder definir la situación de Leonardo Gil y Nicolás Freites, volante creativo y zaguero central que Paolo espera poder contar cuanto antes, según dejó en claro en la caliente conferencia de prensa del jueves.