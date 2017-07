Un arquero argentino hizo festejar al Arsenal inglés

Damián Emiliano Martínez se formó en Independiente de Avellaneda y representó a Argentina integrando los seleccionados Sub 17 y Sub 20, jugando con éste último el Mundial de Colombia en 2011, año en que empezó a recorrer el fútbol inglés compitiendo inicialmente por el Oxford United.En una oportunidad fue citado de urgencia a la selección mayor argentina para reemplazar al lesionado Oscar Ustari, siendo Adrián Gabbarini el otro arquero de aquel plantel, por lo que todos los arqueros fueron de origen rojo.

The Bayern Munich v Arsenal penalty shootout pic.twitter.com/KijytYrqnj

Iwobi equalises against Bayern in added time. Lovely goal pic.twitter.com/7yTYKmyDjG

El arquero marplatense Emiliano Martínez le dio el triunfo a Arsenal sobre Bayern Munich, para la consagración del equipo inglés en la Internacional Cup, al contener dos penales en la serie de desempate del encuentro. “Dibu”, de 24 años, fue clave en los penales con sus atajadas ante David Alaba y Juan Bernat. Además, Renato Sanches falló su disparo desde los doce pasos. Así, Arsenal se impuso 3-2 en la definición desde los 12 pasos tras la igualdad 1 a 1 en tiempo regular. En el conjunto alemán debutó el colombiano James Rodríguez, ex Real Madrid y Banfield. Martínez ingresó a los 25 minutos del complemento en reemplazo de Peter Cech, el habitual titular, cuando su equipo perdía 1-0 por el tanto de Robert Lewandowski. En tiempo de descuento Alex Iwobi logró el empate para los dirigidos por Arsene Wenger, que después festejaron gracias al arquero marplatense. El empate, en tiempo de descuento

