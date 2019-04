Un equipo del ascenso eliminó a los Pumas de Marioni, que se peleó con un hincha

Bravos de Juárez, equipo de la segunda división mexicana dirigido por el argentino Gabriel Caballero, venció anoche a Pumas UNAM, de primera y con su compatriota Bruno Marioni como técnico, por 2 a 0, clasificándose finalista de la Copa de México en donde jugará ante América el martes próximo.



El ex jugador de Newell's protagonizó luego un escándalo con mayúsculas, al pelearse a las trompadas con un simpatizante. ""¿Me puedo tomar una fotografía contigo?' Me dijo que no. Le dije: 'Por eso perdieron, porque eres antipático'. Y nos enfrentamos a golpes. Yo también le tiré dos o tres golpes, forcejeamos y eso fue lo que pasó", narró el hincha llamado Jesús Manuel Guzmán en ESPN.





Marioni admitió el encontronazo: "Se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder".



En cuanto al partido, los mexicanos Omar Pánuco y Luis López convirtieron por el Bravos que jugó sin complejos ante Pumas, pese a la diferencia de divisional, en el estadio de Ciudad Juárez.





Ahora jugará la final con América, junto a León y Puebla (con cinco títulos) los más ganadores del trofeo, seguidos por Guadalajara, Atlas, Cruz Azul y Necaxa con cuatro.